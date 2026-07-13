ЕС ввел санкции против VK

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС ввел санкции против российской компании VK и компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс».

Санкции также введены против гендиректора «Коммуникационной платформы» Елены Багудиной и еще трех российских компаний — Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans, а также их руководителей.

БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс", говорится в опубликованном в понедельник в Официальном журнале Евросоюза решении Совета ЕС.

Под санкции попала и гендиректор "Коммуникационной платформы" (Communication Platform LLC) Елена Багудина, которую Брюссель считает связанной с разработкой "Макса".

Кроме того, санкции введены против еще трех российских компаний - Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans, а также их руководителей.