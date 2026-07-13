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ЕС ввел санкции против VK - РИА Новости, 13.07.2026
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13:12 13.07.2026 (обновлено: 13:20 13.07.2026)
ЕС ввел санкции против VK

ЕС ввел санкции против VK и разработчика платформы "Макс"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС ввел санкции против российской компании VK и компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс».
  • Санкции также введены против гендиректора «Коммуникационной платформы» Елены Багудиной и еще трех российских компаний — Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans, а также их руководителей.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс", говорится в опубликованном в понедельник в Официальном журнале Евросоюза решении Совета ЕС.
Под санкции попала и гендиректор "Коммуникационной платформы" (Communication Platform LLC) Елена Багудина, которую Брюссель считает связанной с разработкой "Макса".
Кроме того, санкции введены против еще трех российских компаний - Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans, а также их руководителей.
Всего новым решением в санкционный список внесены более десяти физических лиц и организаций.
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