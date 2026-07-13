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ВСУ ночью атаковали супермаркет в Энергодаре - РИА Новости, 13.07.2026
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09:40 13.07.2026 (обновлено: 09:55 13.07.2026)
ВСУ ночью атаковали супермаркет в Энергодаре

ВСУ ночью атаковали супермаркет, библиотеку и дом в Энергодаре

© Фото : Пухов LIVE/MAXПоследствия атаки ВСУ в Энергодаре
Последствия атаки ВСУ в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пухов LIVE/MAX
Последствия атаки ВСУ в Энергодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска атаковали супермаркет "Мера" в Энергодаре при помощи БПЛА, сообщил глава администрации Максим Пухов.
  • Также повреждены городская библиотека и фасад многоэтажного дома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска при помощи БПЛА атаковали ночью супермаркет в Энергодаре, также повреждены городская библиотека и многоэтажный дом, сообщил глава администрации Максим Пухов.
"Ночью киевский режим вновь подтвердил свою преступную тактику: цель — исключительно гражданская инфраструктура. В Энергодаре под удар попал сетевой супермаркет "Мера" на проспекте Строителей. Ранее атакам БПЛА подверглись "Мера" на улице Казацкая и в Каменке-Днепровской", - написал он в канале на платформе "Макс".
Также, по его словам, осколки БПЛА повредили городскую библиотеку и фасад многоэтажного дома.
Пухов отметил, что бойцы министерства обороны ежедневно уничтожают и подавляют десятки дронов, пытающихся атаковать Энергодар, но часть из них прорывается в город.
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