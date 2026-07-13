Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские войска атаковали супермаркет "Мера" в Энергодаре при помощи БПЛА, сообщил глава администрации Максим Пухов.

Также повреждены городская библиотека и фасад многоэтажного дома.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска при помощи БПЛА атаковали ночью супермаркет в Энергодаре, также повреждены городская библиотека и многоэтажный дом, сообщил глава администрации Максим Пухов.

"Ночью киевский режим вновь подтвердил свою преступную тактику: цель — исключительно гражданская инфраструктура. В Энергодаре под удар попал сетевой супермаркет "Мера" на проспекте Строителей. Ранее атакам БПЛА подверглись "Мера" на улице Казацкая и в Каменке-Днепровской", - написал он в канале на платформе " Макс ".

Также, по его словам, осколки БПЛА повредили городскую библиотеку и фасад многоэтажного дома.