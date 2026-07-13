Более 20 регионов перевели все меры поддержки экспорта в электронный вид

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) завершил очередной этап цифровизации региональных услуг для экспортеров: на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") теперь доступны 60 региональных мер поддержки в электронном формате, а 22 субъекта России полностью оцифровали свои услуги, размещенные в Едином каталоге услуг, сообщает РЭЦ.

"За 2025–2026 годы оцифрованы десятки инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности. Среди них – консультирование по вопросам экспорта, организация бизнес-миссий, участие в вебинарах и акселерационных программах, льготные займы и микрозаймы для субъектов МСП, проверка контрагентов, маркетинговые и патентные исследования, а также продвижение товаров через международные ритейл-сети и размещение на электронных торговых площадках", - отмечает центр.

В число регионов, где оцифрованы все 100% услуг, вошли 14 областей – Кировская, Владимирская, Курская, Томская, Тюменская, Ярославская, Смоленская, Омская, Рязанская, Орловская, Сахалинская, Архангельская, Калининградская и Саратовская, а также республики Адыгея, Коми, Хакасия и Кабардино-Балкария, три края – Приморский, Камчатский и Хабаровский, и город Севастополь. Москва и Ленинградская область в 2025 году в пилотном режиме перевели в электронный формат часть услуг, полная оцифровка всех мер поддержки в этих регионах завершится до 1 декабря.

В планах РЭЦ – до 1 августа 2026 года внедрить Цифровой стандарт в Иркутской, Московской, Нижегородской, Самарской областях и Республике Башкортостан. Работа ведется по поручению государственной комиссии по направлению "Международная кооперация и экспорт" и теперь вышла за рамки пилотного проекта, перейдя в статус системной работы с регионами.

Особую значимость инициативе придает ее включение в обновленный Региональный экспортный стандарт 3.0. Начиная с этого года, инструмент №8 "Цифровизация мер поддержки экспорта" напрямую влияет на комплексную оценку эффективности деятельности регионов. Субъекты, активно размещающие услуги на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"), получают преимущество в общероссийском рейтинге поддержки экспорта.

"Цифровой стандарт – это системное изменение, которое делает поддержку экспорта по-настоящему доступной для предпринимателей из любого региона. Мы сокращаем время между потребностью бизнеса и получением помощи. Регионы, которые активно внедряют стандарт, не только повышают свою эффективность, но и создают конкурентное преимущество для местного бизнеса, а значит – формируют более привлекательную среду для развития экспорта", – отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.

Как рассказала руководитель направления по ведению проекта "Одно окно" РЭЦ Виктория Панкратова, для реализации проекта РЭЦ подготовил всю необходимую технологическую инфраструктуру. Интерфейс системы интуитивно понятен и не требует специальных технических знаний от сотрудников региональных ведомств.

Создание единой цифровой среды станет драйвером роста несырьевого неэнергетического экспорта, обеспечивая российским компаниям технологическое преимущество при выходе на зарубежные рынки. Доступ к мерам поддержки в режиме 24/7 сокращает административные барьеры и ускоряет выход бизнеса на внешние рынки. РЭЦ продолжает масштабирование Цифрового стандарта: к концу 2026 года планируется охватить большую часть субъектов РФ, предоставив экспортерам по всей стране равный доступ к современным цифровым инструментам.