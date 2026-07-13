Сервис ветеринарных разрешений на ввоз товаров доступен через "Мой экспорт"

Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.. Архивное фото

Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сервис для получения ветеринарных разрешений на ввоз товаров стал доступен на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"), информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр продолжает развивать платформу "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Так, теперь пользователи смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз в Российскую Федерацию подконтрольных товаров, а также вносить изменения в ранее выданные разрешения в электронном виде", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Сервис интегрирован с государственной информационной системой в области ветеринарии Россельхознадзора (ВетИС) и позволяет импортерам зарегистрироваться в ней, подать заявление и получить оформленное разрешение либо мотивированный отказ с указанием причин. При этом заявление автоматически заполняется сведениями из других информационных систем, а также проходит предварительную проверку на возможность ввоза товаров, наличие предприятия-производителя в реестре предприятий третьих стран и соответствие страновым ограничениям.

Основное преимущество нового продукта – сокращение временных и административных издержек импортеров за счет цифрового обмена данными, однократного ввода информации и ее переиспользования. Вся необходимая информация о статусе заявления доступна в личном кабинете на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Кроме того, сервис позволяет формировать аналитические отчеты для планирования хозяйственной деятельности и получать экспертную поддержку на всех этапах оформления разрешительной документации.

Сервис предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей, ввозящих или планирующих ввозить подконтрольные госветнадзору товары: живых животных, продукцию животного происхождения, корма и кормовые добавки для животных.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".