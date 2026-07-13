Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Тимоти Ниланд заявил, что неизвестно, подпишет ли президент США Дональд Трамп закон об антироссийских санкциях, так как большое влияние на американского лидера имел скончавшийся сенатор Линдси Грэм*.
- Сенатор Линдси Грэм* был автором законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.
- По мнению эксперта, у законопроекта остается много сторонников как среди демократов, так и среди республиканцев, что может позволить преодолеть возможное вето.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Остается неизвестным подпишет ли президент США Дональд Трамп закон об антироссийских санкциях, спонсированный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом*), так как именно Грэм* имел большое влияние на американского лидера, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.
В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.
"Подпишет ли президент такой законопроект, остается неизвестным, поскольку сенатор Грэм* имел влияние на президента Трампа", - сказал Ниланд.
Несмотря на то, что проект был разработан Грэмом*, у него все еще остается много сторонников как среди демократов, так и среди республиканцев, отметил эксперт.
"Есть вероятность, что число законодателей, поддерживающих законопроект, позволит преодолеть возможное вето (против санкций - ред.)", - добавил собеседник агентства.
За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов