Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Тимоти Ниланд заявил, что неизвестно, подпишет ли президент США Дональд Трамп закон об антироссийских санкциях, так как большое влияние на американского лидера имел скончавшийся сенатор Линдси Грэм*.

Сенатор Линдси Грэм* был автором законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.

По мнению эксперта, у законопроекта остается много сторонников как среди демократов, так и среди республиканцев, что может позволить преодолеть возможное вето.

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Остается неизвестным подпишет ли президент США Дональд Трамп закон об антироссийских санкциях, спонсированный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом*), так как именно Грэм* имел большое влияние на американского лидера, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.

"Подпишет ли президент такой законопроект, остается неизвестным, поскольку сенатор Грэм* имел влияние на президента Трампа ", - сказал Ниланд.

Несмотря на то, что проект был разработан Грэмом*, у него все еще остается много сторонников как среди демократов, так и среди республиканцев, отметил эксперт.

"Есть вероятность, что число законодателей, поддерживающих законопроект, позволит преодолеть возможное вето (против санкций - ред.)", - добавил собеседник агентства.

За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины . Как признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.