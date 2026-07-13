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Ефимов: нарушения при земляных работах выявят с помощью ИИ - РИА Новости, 13.07.2026
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14:07 13.07.2026
Ефимов: нарушения при земляных работах выявят с помощью ИИ

Ефимов: нарушения при земляных работах выявят с использованием ИИ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Выявлять нарушения при проведении земляных работ помогут ИИ-технологии, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что центр искусственного интеллекта столичного градкомплекса разработал сервис, который анализирует фотографии, геоданные и разрешительную документацию объекта. Тем самым определить законность проведения земляных работ удается всего за несколько минут.
"Еще одна разработка нашего центра автоматизирует контроль законности проведения земляных работ: во время тестирования модель показала точность около 90%. Таким образом, из дальнейшей проверки исключаются объекты, где все требования соблюдены, а инспекторы освобождаются от части рутинных действий и могут сосредоточиться на анализе сложных ситуаций", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра добавил, что применение искусственного интеллекта последовательно расширяется в градостроительной сфере.
Как указывается в сообщении, разработка сервиса, проведенная по заказу Мосгоргеотреста, завершилась в июне 2026 года. Для его обучения использовали почти 6,4 тысячи фотографий.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва, являясь крупнейшим российским центром ИИ-разработок, успешно масштабирует свой опыт.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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