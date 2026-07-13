Движение по Транскавказской магистрали запрещено до утра понедельника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля Транскавказской автомагистрали запрещено до утра понедельника.
- Запрет на движение действует с 21:30 12 июля 2026 года до 09:00 13 июля 2026 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Движение на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля Транскавказской автомагистрали запрещено до утра понедельника в целях безопасности, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21.30 12 июля 2026 года до 09.00 13 июля 2026 года", - говорится в сообщении МЧС.
Ведомство рекомендует воздержаться от поездок и соблюдать меры безопасности при движении.