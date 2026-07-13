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Движение по Транскавказской магистрали запрещено до утра понедельника - РИА Новости, 13.07.2026
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07:19 13.07.2026
Движение по Транскавказской магистрали запрещено до утра понедельника

Движение по Транскавказской магистрали ограничили до утра понедельника

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля Транскавказской автомагистрали запрещено до утра понедельника.
  • Запрет на движение действует с 21:30 12 июля 2026 года до 09:00 13 июля 2026 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Движение на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля Транскавказской автомагистрали запрещено до утра понедельника в целях безопасности, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21.30 12 июля 2026 года до 09.00 13 июля 2026 года", - говорится в сообщении МЧС.
Ведомство рекомендует воздержаться от поездок и соблюдать меры безопасности при движении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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