На Сокольнической линии московского метро восстановили движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение на Сокольнической линии метро было приостановлено.
- Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Движение на Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено и вводится в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в дептрансе информировали о приостановке движения от станции "Сокольники" до "Бульвара Рокоссовского" на Сокольнической линии.
"Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график", - говорится в канале дептранса на платформе "Макс".
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