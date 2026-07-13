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На Сокольнической линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 13.07.2026
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07:16 13.07.2026
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение

Движение на Сокольнической линии московского метро возобновили

© Фото : Градостроительный комплекс МосквыМетро Москвы
Метро Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Градостроительный комплекс Москвы
Метро Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на Сокольнической линии метро было приостановлено.
  • Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Движение на Сокольнической линии московского метрополитена восстановлено и вводится в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в дептрансе информировали о приостановке движения от станции "Сокольники" до "Бульвара Рокоссовского" на Сокольнической линии.
"Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график", - говорится в канале дептранса на платформе "Макс".
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