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Эксперт рассказала, какие товары не стоит покупать в duty free - РИА Новости, 13.07.2026
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23:07 13.07.2026
Эксперт рассказала, какие товары не стоит покупать в duty free

Эксперт Тарасова: сувениры и электронику лучше не покупать в duty free

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМагазин беспошлинной торговли
Магазин беспошлинной торговли - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин беспошлинной торговли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе.
  • В зоне беспошлинной торговли выгодно приобретать парфюмерию и косметику, особенно локальных брендов.
  • Алкогольную продукцию в аэропортах стран, известных производством алкоголя, можно купить на более выгодных условиях из-за широкого ассортимента и наличия локальных позиций.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова.
"В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе", - сказала она.
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"Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице", - добавила Тарасова.
Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции вроде "два по цене одного" или крупные семейные упаковки сладостей, предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике "работают с психикой" и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала Тарасова.
Специалист рекомендует перед поездкой заранее определить список покупок, установить бюджет и посмотреть цены интересующих товаров в обычной рознице. Такой подход помогает принимать более взвешенные решения и не поддаваться эффекту "последнего шанса", который часто возникает в аэропорту.
При этом, по ее словам, в зоне беспошлинной торговли действительно можно выгодно приобрести некоторые категории товаров. Так, например, парфюмерия - традиционно одна из наиболее выгодных покупок в duty free. Здесь часто представлен широкий ассортимент ароматов, лимитированные выпуски и тревел-версии, которые не всегда можно найти в обычных магазинах.
Во многих аэропортах есть отдельные стенды с акционными предложениями - именно они нередко позволяют купить аромат на более выгодных условиях, чем при выборе с основной витрины.
Косметика и средства ухода - еще одна выгодная категория. Подарочные наборы и дорожные форматы стоят заметно дешевле, чем каждый продукт по отдельности, и удобно помещаются в ручную кладь. Особенно стоит присмотреться к косметике локальных брендов в регионе путешествия - у них нет пошлин и наценок за международную логистику, поэтому цена часто ниже.
Тарасова добавила, что в аэропортах стран, известных производством алкоголя, ассортимент обычно значительно шире, а вероятность найти интересные локальные позиции или специальные серии выше.
Если же речь идет о популярных международных брендах, рассчитывать на существенную разницу в цене не всегда стоит - в этом случае лучше заранее сравнить стоимость и уже в аэропорту принять окончательное решение.
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