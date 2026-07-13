Россиянам всегда рады: как Дубай возвращает туристов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Анастасия Мельникова. К середине июля 2026 года туристический рынок Дубая постепенно приходит в норму после весенних сбоев. Рейсы восстановлены, пакетные программы снова появились в продаже, отели снижают цены. Осторожность при этом сохраняется: недавнее обострение в регионе показало, как быстро могут измениться расписание полетов и планы на отпуск. О том, как налаживаются авиасообщение и продажи пакетных программ в ОАЭ, а также о том, что рассказал в эксклюзивном интервью руководитель туротрасли Дубая Иссам Казим, — в материале РИА Новости.

Весеннее обострение обстановки на Ближнем Востоке нарушило благополучный ход туристического сезона в Дубае. Часть рейсов отменяли или переносили, продажи туров замедлились, некоторые страны обновили рекомендации для путешественников. Сейчас Дубай работает в обычном режиме, хотя перевозчики продолжают менять расписание и типы самолетов на отдельных маршрутах.

Скидки возвращают спрос

Россия остается одним из важнейших рынков для Дубая. После снятия ограничений туроператоры возобновили продажи, гостиницы ОАЭ предлагали весьма привлекательные скидки.

В начале июля недельный тур в ОАЭ на двоих с перелетом и завтраками можно было купить примерно от 115 тысяч рублей. Такая стоимость относится к отдельным датам и отелям, однако общая тенденция очевидна: в разгар жаркого сезона Дубай старается привлечь гостей доступными ценами. Пакетные туры снова появились у компаний TEZ TOUR, FUN&SUN, "Русский экспресс", Pegas Touristik, ICS Travel и других операторов.

Некоторые отели также предлагают бесплатное размещение детей, улучшенное питание, билеты в парки развлечений и другие летние бонусы. Особенно заметно подешевели гостиницы высокого уровня, которые зимой обходятся значительно дороже.

Рейсов становится больше

"Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Дубай в самом начале лета. В июле авиакомпания планировала выполнять до двух рейсов в день, а ближе к августу — открыть вылеты из Краснодара.

Emirates на части московских рейсов в августе заменяет Airbus A380 на Boeing 777. Одновременно авиакомпания заявила третий ежедневный рейс между Москвой и Дубаем с 1 августа. Расписание расширяется, хотя точечные изменения по-прежнему возможны.

Другие перевозчики: на маршруте также активно работают flydubai и Air Arabia.

Региональные программы: туроператор FUN&SUN собирается запустить программу прямых рейсов flydubai из разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и других. Программа стартует в августе 2026-го и продлится до мая 2027 года.

Что дальше

© Фото предоставлено пресс-службой Visit Dubai Theatre of Digital Art (ToDA) © Фото предоставлено пресс-службой Visit Dubai Theatre of Digital Art (ToDA)

К середине лета Дубай вновь становится привычным массовым направлением для россиян. Спрос постепенно растет, свободные номера есть, а цены остаются привлекательными.

После весенних отмен путешественники внимательнее изучают условия возврата билетов, страховки и правила перевозчиков. В туристических планах появилось больше предусмотрительности — полезная привычка для региона, где обстановка способна меняться за несколько дней.

О том, что интересного появилось в Дубае для россиян, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал Иссам Казим, генеральный директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (CEO of the Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing).

© Фото предоставлено Visit Dubai Иссам Казим, генеральный директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая © Фото предоставлено Visit Dubai Иссам Казим, генеральный директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая

О стратегии Дубая в условиях региональной турбулентности

— На практике ключевое значение имеет слаженная работа всех участников туристической экосистемы. Мы поддерживаем постоянный диалог с авиакомпаниями, гостиничным сектором и отраслевыми партнерами, что позволяет оперативно и согласованно реагировать на возникающие вызовы. Благодаря такому уровню взаимодействия участники рынка могут быстро перестраивать свою работу — от внедрения гибких сервисных решений до необходимых операционных изменений и обеспечения непрерывности обслуживания гостей, уже находящихся в Дубае.

Важную роль играет и способность своевременно принимать необходимые решения. ОАЭ обладают большим опытом реализации инициатив, направленных на поддержку экономической активности и деловой уверенности в непростые периоды. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с частным сектором и бизнес-сообществом, помогая компаниям успешно работать в меняющихся условиях.

О помощи и поддержке российских туристов в экстренных ситуациях

— Представители туристического сектора, авиакомпаний и государственных структур находятся в постоянном контакте, чтобы обеспечивать поддержку гостей города, бесперебойную работу сервисов и своевременное информирование.

Эффективность такого взаимодействия особенно заметна во время недавних перебоев. Многие отели проявили гибкость, продлевая проживание гостей и адаптируя условия бронирования. В то же время авиакомпании с партнерами и профильными службами работали над максимально быстрым восстановлением регулярного сообщения и оказанием необходимой помощи пассажирам.

Мы также высоко ценим гибкость и конструктивное сотрудничество российских туроператоров, туристических агентств и авиаперевозчиков, которые на протяжении этого периода продолжали помогать путешественникам и оперативно реагировали на ситуацию.

О скидках и гибких предложениях в роскошных отелях

— Дубай работает в условиях динамичного спроса и ценообразования. Многие отели сейчас проявляют гибкость и делают акцент на создании дополнительной ценности для гостей.

Среди таких предложений — повышение категории номера, специальные гастрономические позиции, более гибкие условия бронирования, программы длительного проживания и различные пакетные услуги, позволяющие гостям познакомиться с широким спектром возможностей для отдыха и досуга в Дубае.

© Фото предоставлено Visit Dubai Девушка в инфинити-бассейне отеля в Дубае © Фото предоставлено Visit Dubai Девушка в инфинити-бассейне отеля в Дубае

О гастрономии, российских рестораторах и продвижении среди русскоязычных туристов

— Гастрономическое разнообразие делает Дубай привлекательным для гостей со всего мира, включая русскоязычных путешественников. Оно позволяет учитывать самые разные предпочтения — как тех, кто ищет знакомые вкусы и концепции, так и тех, кто открыт к новым кулинарным открытиям.

Дубай также стал площадкой для развития ресторанов ряда известных российских рестораторов и шеф-поваров, включая Владимира Мухина, Дмитрия Блинова, Владимира Чистякова и Александра Лощинина. При этом они являются частью по-настоящему международной ресторанной сцены, где представлены и такие всемирно известные имена, как Гордон Рамзи, Нобу Мацухиса и Акира Бак.

Городская ресторанная сцена также привлекает внимание влиятельных гастрономических проектов и лидеров мнений русскоязычного рынка. Одним из таких примеров является Great List Александра Сысоева. Рейтинг регулярно включает рестораны города в свои рекомендации, отражая растущий интерес русскоязычной аудитории к кулинарной культуре эмирата.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-повар Салам Даккак принимает российских гостей в своем ресторане в Дубае © РИА Новости / Анастасия Мельникова Шеф-повар Салам Даккак принимает российских гостей в своем ресторане в Дубае

При этом международное признание получают не только проекты известных зарубежных шеф-поваров, но и рестораны, созданные в самом Дубае. Среди них — Orfali Bros братьев Орфали, Trèsind Studio шеф-повара Химаншу Сайни, а также Bait Maryam и Sufret Maryam Салам Даккак, отмеченные гидом Michelin и заслужившие признание далеко за пределами региона.

О том, чего ждать в Дубае россиянам

— Мы всегда рады российским туристам и готовы предложить им все то, за что многие гости любят Дубай: прекрасные пляжи, разнообразную гастрономию, возможности для шопинга, развлечений и отдыха, а также высокий уровень сервиса.

© Фото предоставлено пресс-службой Visit Dubai Aquaventure Waterpark © Фото предоставлено пресс-службой Visit Dubai Aquaventure Waterpark

Мы хотим, чтобы Дубай оставался для путешественников городом, в который хочется возвращаться. Новые отели, рестораны, культурные события и достопримечательности позволяют даже постоянным гостям находить здесь что-то иное.

Самое главное — в Дубае можно чувствовать себя уверенно и комфортно. Мы всегда ждем российских туристов и будем рады видеть их вновь!