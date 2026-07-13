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В Новой Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб человек - РИА Новости, 13.07.2026
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21:51 13.07.2026
В Новой Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб человек

На Калужском шоссе в Новой Москве столкнулись три машины, один человек погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве произошло столкновение трех транспортных средств.
  • В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Три машины столкнулись на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве, погиб один человек, один человек пострадал, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, на 23-м километре Калужского шоссе (по направлению в область) произошло столкновение трех транспортных средств", - говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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ПроисшествияКалужское шоссеНовая Москва
 
 
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