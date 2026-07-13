В Новой Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве произошло столкновение трех транспортных средств.
- В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Три машины столкнулись на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве, погиб один человек, один человек пострадал, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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"По предварительным данным, на 23-м километре Калужского шоссе (по направлению в область) произошло столкновение трех транспортных средств", - говорится в сообщении.
В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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2 декабря 2025, 14:38