Суд на Урале не арестовал водителя мусоровоза, насмерть сбившего ребенка

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"Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Огольцова... Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами", – рассказали в инстанции.