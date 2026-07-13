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Суд на Урале не арестовал водителя мусоровоза, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 13.07.2026
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20:41 13.07.2026
Суд на Урале не арестовал водителя мусоровоза, насмерть сбившего ребенка

Суд на Урале оставил на свободе водителя мусоровоза, насмерть сбившего девочку

© Фото : ГАИ Свердловской областиСотрудник ГАИ на месте ДТП в Свердловской области
Сотрудник ГАИ на месте ДТП в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : ГАИ Свердловской области
Сотрудник ГАИ на месте ДТП в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд назначил запрет определенных действий водителю мусоровоза, задавившему девочку в Нижнем Тагиле.
  • Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело по двум статьям: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
  • Водителю мусоровоза Александру Огольцову суд назначил запрет определенных действий, в том числе управление транспортными средствами.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Суд назначил запрет определенных действий водителю мусоровоза, задавившему девочку в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным региональной Госавтоинспекции, девочка погибла в Нижнем Тагиле в минувшее воскресенье. ДТП произошло на улице Лисогорской, ребенок находился на проезжей части без присмотра взрослых. Областное управление СК РФ по факту гибели ребенка возбудило уголовное дело по двум статьям – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Водителю вменяют только последнюю статью.
«
"Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Огольцова... Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами", – рассказали в инстанции.
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