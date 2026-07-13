Суд на Урале не арестовал водителя мусоровоза, насмерть сбившего ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд назначил запрет определенных действий водителю мусоровоза, задавившему девочку в Нижнем Тагиле.
- Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело по двум статьям: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
- Водителю мусоровоза Александру Огольцову суд назначил запрет определенных действий, в том числе управление транспортными средствами.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Суд назначил запрет определенных действий водителю мусоровоза, задавившему девочку в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным региональной Госавтоинспекции, девочка погибла в Нижнем Тагиле в минувшее воскресенье. ДТП произошло на улице Лисогорской, ребенок находился на проезжей части без присмотра взрослых. Областное управление СК РФ по факту гибели ребенка возбудило уголовное дело по двум статьям – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Водителю вменяют только последнюю статью.
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"Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Огольцова... Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами", – рассказали в инстанции.