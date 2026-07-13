Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области в ДТП погибли женщина с двумя детьми и ее мать - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 13.07.2026
В Ульяновской области в ДТП погибли женщина с двумя детьми и ее мать

РИА Новости: в Ульяновской области в ДТП погибли женщина с 2 детьми и ее мать

© Фото : УМВД России по Ульяновской области/MAXПоследствия ДТП в Ульяновской области
Последствия ДТП в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : УМВД России по Ульяновской области/MAX
Последствия ДТП в Ульяновской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ульяновской области на 130-м километре автодороги Алексеевское — Высокий Колок в Новомалыклинском районе произошла автокатастрофа.
  • В ДТП погибли четверо: женщина 1986 года рождения, ее дети — девочка 2011 года рождения и мальчик 2016 года рождения, а также 70-летняя женщина.
  • Водитель грузовика, который вез 40 тонн подсолнечного масла, был госпитализирован с переломом ноги.
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Женщина с двумя детьми и ее мать погибли в ДТП в Ульяновской области, они возвращались домой в Тольятти из Набережных Челнов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В региональном УМВД рассказали, что автокатастрофа произошла примерно в 15.00 мск на 130-м километре автодороги Алексеевское - Высокий Колок в Новомалыклинском районе. В столкновении Sitrak и Mazda погибли четверо: водитель легковушки - женщина 1986 года рождения, - девочка 2011 года рождения, мальчик 2016 года рождения и 70-летняя женщина.
«
"Обе машины иногородние. В Mazda ехала семья из Набережных Челнов: женщина, ее двое детей, девочка 15 лет и мальчик 10 и ее мать. Они возвращались домой из Тольятти. Женщина выехала со второстепенной дороги и не заметила грузовик, который вез 40 тонн подсолнечного масла", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что водитель грузовика был госпитализирован с переломом ноги.
Последствия ДТП в Ульяновской области. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Ульяновской области в ДТП с "Газелью" погибли три человека
7 июля, 14:58
 
ПроисшествияТольяттиНабережные ЧелныУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала