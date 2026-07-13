В Ульяновской области в ДТП погибли женщина с двумя детьми и ее мать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновской области на 130-м километре автодороги Алексеевское — Высокий Колок в Новомалыклинском районе произошла автокатастрофа.
- В ДТП погибли четверо: женщина 1986 года рождения, ее дети — девочка 2011 года рождения и мальчик 2016 года рождения, а также 70-летняя женщина.
- Водитель грузовика, который вез 40 тонн подсолнечного масла, был госпитализирован с переломом ноги.
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Женщина с двумя детьми и ее мать погибли в ДТП в Ульяновской области, они возвращались домой в Тольятти из Набережных Челнов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В региональном УМВД рассказали, что автокатастрофа произошла примерно в 15.00 мск на 130-м километре автодороги Алексеевское - Высокий Колок в Новомалыклинском районе. В столкновении Sitrak и Mazda погибли четверо: водитель легковушки - женщина 1986 года рождения, - девочка 2011 года рождения, мальчик 2016 года рождения и 70-летняя женщина.
«
"Обе машины иногородние. В Mazda ехала семья из Набережных Челнов: женщина, ее двое детей, девочка 15 лет и мальчик 10 и ее мать. Они возвращались домой из Тольятти. Женщина выехала со второстепенной дороги и не заметила грузовик, который вез 40 тонн подсолнечного масла", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что водитель грузовика был госпитализирован с переломом ноги.