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В Москве металлические трубы упали из грузовика на два такси - РИА Новости, 13.07.2026
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17:06 13.07.2026 (обновлено: 17:09 13.07.2026)
В Москве металлические трубы упали из грузовика на два такси

РИА Новости: металлические трубы выпали из грузовика и упали на такси в Москве

© АГН "Москва"Последствия ДТП из-за выпавших из прицепа грузовика труб на Варшавском шоссе. 13 июля 2026
Последствия ДТП из-за выпавших из прицепа грузовика труб на Варшавском шоссе. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© АГН "Москва"
Последствия ДТП из-за выпавших из прицепа грузовика труб на Варшавском шоссе. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Варшавском шоссе в Москве металлические трубы выпали из грузовика и упали на два такси.
  • Данные о пострадавших не поступали, на месте работают оперативные службы и спецтехника.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Металлические трубы выпали из грузовика и упали на два такси на Варшавском шоссе в Москве.
Как сообщали в понедельник в столичном дептрансе, на Варшавском шоссе в районе дома 45 произошло ДТП, на месте работали оперативные службы города.
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием автомобиля такси в Москве
На месте ДТП с участием автомобиля такси в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
На месте ДТП с участием автомобиля такси в Москве
Как передает корреспондент РИА Новости, в районе дома 45 на Варшавском шоссе стоят два поврежденных металлическими трубами такси, а также грузовик. У одной из легковушек проломлена крыша и багажник, у второй - бампер.
Данные о пострадавших на текущий момент не поступали.
В настоящее время на месте работает спецтехника, идет уборка труб с проезжей части в грузовик.
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