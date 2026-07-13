В Москве металлические трубы упали из грузовика на два такси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Варшавском шоссе в Москве металлические трубы выпали из грузовика и упали на два такси.
- Данные о пострадавших не поступали, на месте работают оперативные службы и спецтехника.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Металлические трубы выпали из грузовика и упали на два такси на Варшавском шоссе в Москве.
Как сообщали в понедельник в столичном дептрансе, на Варшавском шоссе в районе дома 45 произошло ДТП, на месте работали оперативные службы города.
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием автомобиля такси в Москве
© РИА Новости
На месте ДТП с участием автомобиля такси в Москве
Как передает корреспондент РИА Новости, в районе дома 45 на Варшавском шоссе стоят два поврежденных металлическими трубами такси, а также грузовик. У одной из легковушек проломлена крыша и багажник, у второй - бампер.
Данные о пострадавших на текущий момент не поступали.
В настоящее время на месте работает спецтехника, идет уборка труб с проезжей части в грузовик.