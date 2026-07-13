В Иркутской области в ДТП с двумя иномарками пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В аварии с двумя иномарками на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочерикова Иркутской области пострадали пять человек, включая двух детей.

Водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, в котором находилась семья с двумя малолетними детьми.

ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали в аварии с двумя иномарками на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи деревни Кочерикова Иркутской области, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, следуя по трассе Р-255 "Сибирь" в направлении города Черемхово, вблизи деревни Кочерикова столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, который двигался по встречке.

"В кроссовере находилась семья с двумя малолетними детьми 2024 и 2026 годов рождения. Обе девочки при ДТП получили травмы, грудной ребенок в сопровождении матери санавиацией доставлен в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу города Иркутска", - говорится в сообщении