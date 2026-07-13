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В Иркутской области в ДТП с двумя иномарками пострадали пять человек - РИА Новости, 13.07.2026
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09:19 13.07.2026
В Иркутской области в ДТП с двумя иномарками пострадали пять человек

В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аварии с двумя иномарками на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочерикова Иркутской области пострадали пять человек, включая двух детей.
  • Водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, в котором находилась семья с двумя малолетними детьми.
ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали в аварии с двумя иномарками на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи деревни Кочерикова Иркутской области, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, следуя по трассе Р-255 "Сибирь" в направлении города Черемхово, вблизи деревни Кочерикова столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, который двигался по встречке.
"В кроссовере находилась семья с двумя малолетними детьми 2024 и 2026 годов рождения. Обе девочки при ДТП получили травмы, грудной ребенок в сопровождении матери санавиацией доставлен в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу города Иркутска", - говорится в сообщении.
Также в ДТП пострадали водитель Toyota Rav 4, его супруга и пассажирка второй легковушки.
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ПроисшествияИркутская областьЧеремхово
 
 
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