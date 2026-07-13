Российские дроны расширяют брешь в украинской ПВО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские дроны расширяют брешь в украинской противовоздушной обороне.
- Украина испытывает недостаток радаров ПВО Giraffe и высокоскоростных перехватчиков, а также вынуждена просить партнеров передать ей ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские дроны расширяют брешь в украинской противовоздушной обороне, пишет портал Intelligence Online.
"Дыра в ПВО Украины расширяется", - говорится в публикации.
Портал связывает усугубляющееся бессилие Киева, в том числе, с недостаточным числом радаров ПВО Giraffe и высокоскоростных перехватчиков.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий ранее жаловался, что Киеву приходится просить партнеров передать Украине ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию.