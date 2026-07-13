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Российские дроны расширяют брешь в украинской ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2026
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Российские дроны расширяют брешь в украинской ПВО, пишут СМИ

Intelligence Online: российские дроны расширяют брешь в ПВО Украины

© Фото : Командование Воздушных Сил ВСУПВО Украины
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Командование Воздушных Сил ВСУ
ПВО Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дроны расширяют брешь в украинской противовоздушной обороне.
  • Украина испытывает недостаток радаров ПВО Giraffe и высокоскоростных перехватчиков, а также вынуждена просить партнеров передать ей ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские дроны расширяют брешь в украинской противовоздушной обороне, пишет портал Intelligence Online.
"Дыра в ПВО Украины расширяется", - говорится в публикации.
Портал связывает усугубляющееся бессилие Киева, в том числе, с недостаточным числом радаров ПВО Giraffe и высокоскоростных перехватчиков.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий ранее жаловался, что Киеву приходится просить партнеров передать Украине ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию.
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