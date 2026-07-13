Киев забросил в Брянскую область дроны для атак на аэродромы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецслужбы Украины забросили FPV-дроны в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов.
- ФСБ сорвала масштабную атаку Киева на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области благодаря заблаговременно полученной информации.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны для сорванных атак на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях, сообщила ФСБ.
Как отмечает ФСБ, FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, были заброшены на территорию Брянской области "в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах".