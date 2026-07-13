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Киев забросил в Брянскую область дроны для атак на аэродромы - РИА Новости, 13.07.2026
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08:48 13.07.2026
Киев забросил в Брянскую область дроны для атак на аэродромы

Киев забросил в Брянскую область FPV-дроны для атак на военные аэродромы

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецслужбы Украины забросили FPV-дроны в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов.
  • ФСБ сорвала масштабную атаку Киева на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области благодаря заблаговременно полученной информации.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны для сорванных атак на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорвана масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. Эта попытка была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.
Как отмечает ФСБ, FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, были заброшены на территорию Брянской области "в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах".
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10 июля, 09:30
 
Брянская областьЧелябинская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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