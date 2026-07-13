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Самолет не смог приземлиться в Дрездене из-за зайца - РИА Новости, 13.07.2026
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16:14 13.07.2026
Самолет не смог приземлиться в Дрездене из-за зайца

Самолет не смог приземлиться в Дрездене из-за сбитого зайца

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский самолет, следовавший из Цюриха, не смог приземлиться в аэропорту Дрездена и был перенаправлен в Лейпциг.
  • Причина перенаправления — столкновение небольшого самолета с зайцем на взлетно-посадочной полосе.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет не смог приземлиться в аэропорту Дрездена и был перенаправлен в Лейпциг из-за зайца, сбитого до этого на взлетно-посадочной полосе, сообщает немецкая газета Bild.
"Небольшой самолет переехал зайца на взлетно-посадочной полосе. В связи с этим был приведен в силу протокол безопасности. Последствия - два самолета были вынуждены ожидать разрешения посадки, один регулярный рейс был перенаправлен", - говорится в сообщении Bild.
Отмечается, что у рейсового самолета Airbus A220, следовавшего из Цюриха, могло вскоре закончиться топливо, и его пришлось перенаправить в Лейпциг. Еще два самолета кружили над воздушной гаванью полчаса, ожидая окончания проверки взлетно-посадочной полосы на наличие инородных предметов после инцидента с зайцем.
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