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Долг рэпера Лигалайза* вырос на полмиллиона рублей в России - РИА Новости, 13.07.2026
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06:20 13.07.2026
Долг рэпера Лигалайза* вырос на полмиллиона рублей в России

Долг рэпера Лигалайза превысил 700 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛигалайз*
Лигалайз* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лигалайз*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долг рэп-исполнителя Андрея Меньшикова* (Лигалайз*) вырос и превысил 700 тысяч рублей.
  • С музыканта принудительно взыскивают 730 тысяч рублей по шести исполнительным производствам, которые касаются его долгов по кредитам, иноагентским штрафам и налогам.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Долг рэп-исполнителя Андрея Меньшикова* (творческий псевдоним Лигалайз*, признан в РФ иноагентом) вырос на полмиллиона рублей и превысил 700 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомились РИА Новости.
На прошлой неделе суд в Москве вновь оштрафовал рэп-исполнителя на 50 тысяч рублей. Как стало известно в сентябре прошлого года на основании судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми тогда ознакомилось РИА Новости, с Меньшикова* взыскивалась задолженность по кредитам и иноагентскому штрафу почти в 200 тысяч рублей.
Сейчас с музыканта принудительно взыскивают в общей сложности 730 тысяч рублей по шести исполнительным производствам, которые в том числе касаются его долгов по кредитам, невыплаченных иноагентских штрафов, а также задолженности по налогам.
При этом всего с января 2024 года в отношении Меньшикова* было возбуждено 11 исполнительных производств, в общей сложности с рэпера взыскивали почти миллион рублей задолженностей по иноагентским штрафам, налогам, кредитам и исполнительному документу. Однако с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года пять производств были прекращены из-за того, что не удалось найти имущество музыканта.
* Признан в России иноагентом.
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