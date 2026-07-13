В Омской области объяснили госпитализацию детей и персонала лагеря

Работа Прокуратуры Омской области в спортивно-оздоровительном лагере "Динамовец", где произошло массовое отравление детей и персонала. 13 июля 2026

Работа Прокуратуры Омской области в спортивно-оздоровительном лагере "Динамовец", где произошло массовое отравление детей и персонала. 13 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В спортивно-оздоровительном лагере «Динамовец» в Омской области персонал и дети почувствовали недомогание и были госпитализированы.

Деятельность лагеря приостановлена, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Заболели 10 человек из числа персонала и 9 детей, у которых легкая форма отравления.

ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Дети и персонал спортивно-оздоровительного лагеря "Динамовец" в Омской области госпитализированы из-за болезни, работа лагеря приостановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

По данным ведомства, в спортивно-оздоровительном лагере "Динамовец в селе Красноярка Омской области с 10 по 11 июля персонал и отдыхающие там дети почувствовали недомогание и были госпитализированы.

"Несколько несовершеннолетних, отдыхающих в спортивно-оздоровительном лагере, а также работники почувствовали недомогание. Пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы для их жизни и здоровья нет. Деятельность лагеря приостановлена", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора проводят осмотр помещений, изъяты необходимые пробы. Причины случившегося выясняются.