На Украине мужчина переплыл Десну, спасаясь от сотрудников военкомата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина переплыл реку Десна в Черниговской области на Украине.
- Он сделал это, спасаясь от сотрудников территориального центра комплектования (военкомата).
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мужчина, спасаясь от сотрудников военкомата, переплыл реку Десна в Черниговской области на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Убегая от ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.), мужчина переплыл Десну в Черниговской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Десна берет начало на территории России, протекает через три области на Украине - Черниговскую, Сумскую и Киевскую.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.