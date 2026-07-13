Симптомы депрессии не всегда говорят о депрессии, предупредила врач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хроническое воспаление, состояние микробиома и нарушения в работе кишечника могут вызывать усталость и снижение концентрации, рассказала директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
- Слабость, апатия и тревожность могут быть вызваны анемией, дефицитом железа, нехваткой витаминов D или B12, нарушениями работы щитовидной железы, сбоями углеводного обмена и изменениями уровня кортизола или магния.
- При наличии тревожных симптомов, таких как слабость и ухудшение эмоционального состояния, необходимо обсудить с врачом проведение диагностики, включающей анализы на общий анализ крови, С-реактивный белок, обмен железа, витамины D и B12, гормоны щитовидной железы и показатели углеводного обмена.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Хроническое воспаление, состояние микробиома и нарушения в работе кишечника могут вызывать усталость и снижение концентрации, рассказала директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
"На психическом состоянии может отражаться и хроническое воспаление. Оно не всегда проявляется ярко, а источником могут быть аутоиммунные процессы, состояние микробиома, нарушения в работе кишечника и печени, которые человек долго не чувствует. Поэтому при усталости и снижении концентрации иногда нужно обращать внимание и на состояние желудочно-кишечного тракта", - сказала Станкевич в беседе с "Лентой.ру".
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По словам врача, слабость, апатия и тревожность также могут быть вызваны анемией, дефицитом железа, нехваткой витаминов D или B12, нарушениями работы щитовидной железы, сбоями углеводного обмена и изменениями уровня кортизола или магния.
Особое внимание Станкевич обратила на дефицит витамина D, который часто встречается у россиян из-за недостатка солнца. Он часто сопровождается усталостью, слабостью и ухудшением эмоционального состояния, добавила врач. Однако она предупредила, что прием витамина D не заменяет лечение настоящей депрессии.
Также на настроение и энергию влияют скачки сахара и инсулинорезистентность, пояснила врач. Уровень кортизола тоже важен: его избыток связан со стрессом, а недостаток - с резкой потерей сил, подчеркнула Станкевич.
"Если человек давно не проверял перечисленные показатели и все списывает на стресс, усталость или депрессию, стоит обсудить с врачом несколько направлений диагностики. В базовую оценку состояния могут входить: общий анализ крови, С-реактивный белок, обмен железа, витамины D, B12, гормоны щитовидной железы и показатели углеводного обмена", - отметила специалист.
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Врач добавила, что по результатам анализов врач может добавить проверку ионизированного магния и кортизола.
При этом Станкевич предупредила, что если появляются суицидальные мысли, агрессия, потеря контроля или возникает опасность для себя или окружающих, ждать результатов анализов нельзя - необходимо срочно обратиться к психиатру.
Годами объяснять слабость, тревожность и апатию только "нервами" без проверки состояния организма опасно, заключила специалист.