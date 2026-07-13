Симптомы депрессии не всегда говорят о депрессии, предупредила врач

Краткий пересказ от РИА ИИ Хроническое воспаление, состояние микробиома и нарушения в работе кишечника могут вызывать усталость и снижение концентрации, рассказала директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Слабость, апатия и тревожность могут быть вызваны анемией, дефицитом железа, нехваткой витаминов D или B12, нарушениями работы щитовидной железы, сбоями углеводного обмена и изменениями уровня кортизола или магния.

При наличии тревожных симптомов, таких как слабость и ухудшение эмоционального состояния, необходимо обсудить с врачом проведение диагностики, включающей анализы на общий анализ крови, С-реактивный белок, обмен железа, витамины D и B12, гормоны щитовидной железы и показатели углеводного обмена.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Хроническое воспаление, состояние микробиома и нарушения в работе кишечника могут вызывать усталость и снижение концентрации, рассказала директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

"На психическом состоянии может отражаться и хроническое воспаление. Оно не всегда проявляется ярко, а источником могут быть аутоиммунные процессы, состояние микробиома, нарушения в работе кишечника и печени, которые человек долго не чувствует. Поэтому при усталости и снижении концентрации иногда нужно обращать внимание и на состояние желудочно-кишечного тракта", - сказала Станкевич в беседе с "Лентой.ру"

По словам врача, слабость, апатия и тревожность также могут быть вызваны анемией, дефицитом железа, нехваткой витаминов D или B12, нарушениями работы щитовидной железы, сбоями углеводного обмена и изменениями уровня кортизола или магния.

Особое внимание Станкевич обратила на дефицит витамина D, который часто встречается у россиян из-за недостатка солнца. Он часто сопровождается усталостью, слабостью и ухудшением эмоционального состояния, добавила врач. Однако она предупредила, что прием витамина D не заменяет лечение настоящей депрессии.

Также на настроение и энергию влияют скачки сахара и инсулинорезистентность, пояснила врач. Уровень кортизола тоже важен: его избыток связан со стрессом, а недостаток - с резкой потерей сил, подчеркнула Станкевич.

"Если человек давно не проверял перечисленные показатели и все списывает на стресс, усталость или депрессию, стоит обсудить с врачом несколько направлений диагностики. В базовую оценку состояния могут входить: общий анализ крови, С-реактивный белок, обмен железа, витамины D, B12, гормоны щитовидной железы и показатели углеводного обмена", - отметила специалист.

Врач добавила, что по результатам анализов врач может добавить проверку ионизированного магния и кортизола.

При этом Станкевич предупредила, что если появляются суицидальные мысли, агрессия, потеря контроля или возникает опасность для себя или окружающих, ждать результатов анализов нельзя - необходимо срочно обратиться к психиатру.