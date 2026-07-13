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В Харьковской области возбудили дело против певца Дантеса и блогера Дурнева - РИА Новости, 13.07.2026
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В Харьковской области возбудили дело против певца Дантеса и блогера Дурнева

Харьковская ВГА завела дело на певца Дантеса и блогера Дурнева за помощь ВСУ

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Уголовное дело. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление внутренних дел ВГА Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении Владимира «Дантеса» Гудкова и Алексея Дурнева.
  • Они подозреваются в оказании помощи ВСУ и дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
  • Гудков в рамках проекта «Мамо, я ганяю тачки» поставлял автомобили для нужд ВСУ и организовывал благотворительные концерты, средства от которых направлялись на приобретение имущества, используемого в военных целях.
ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении украинского певца Владимира "Дантеса" Гудкова и блогера Алексея Дурнева за оказание помощи Вооруженным силам Украины и дискредитацию ВС РФ, сообщили в пресс-службе УВД ВГА Харьковской области.
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"Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Игоревича Гудкова (известного также как Владимир Дантес) и Алексея Сергеевича Дурнева", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

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Отмечается, что они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации) и статьей 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации).
Следствием установлено, что подозреваемый Гудков В.И. в рамках собственного проекта "Мамо, я ганяю тачки" неоднократно осуществлял поставку автомобилей для нужд ВСУ, и в 2023 году он, совместно с Дурневым А.С. передавали транспорт и иное снабжение боевикам ВСУ в Харьковской области.
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"Помимо материальной помощи, подозреваемый Гудков В.И., систематически организовывал и проводил благотворительные концерты на территории Украины и за рубежом. Собранные в ходе этих мероприятий денежные средства направлялись на приобретение для ВСУ автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, медикаментов и иного имущества, используемого в военных целях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что публичная деятельность Гудкова и Дурнева содержит признаки преступления по статье дискредитации сил ВС РФ.
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