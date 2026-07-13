В Харьковской области возбудили дело против певца Дантеса и блогера Дурнева

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"Помимо материальной помощи, подозреваемый Гудков В.И., систематически организовывал и проводил благотворительные концерты на территории Украины и за рубежом. Собранные в ходе этих мероприятий денежные средства направлялись на приобретение для ВСУ автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, медикаментов и иного имущества, используемого в военных целях", - говорится в сообщении.