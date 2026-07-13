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Против журналистки Романовой* возбудили дело об уклонении от иноагентства - РИА Новости, 13.07.2026
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15:40 13.07.2026
Против журналистки Романовой* возбудили дело об уклонении от иноагентства

На журналистку Романову завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела против журналистки Ольги Романовой*.
  • Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
  • Ольга Романова*, дважды привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иностранного агента, продолжила распространять материалы за пределами России без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против журналистки Ольги Романовой*, сообщила прокуратура Москвы.
"По материалам проверки Тверской межрайонной прокуратуры в отношении иноагента Ольги Романовой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранители установили, что Романова*, которую уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента, продолжила за пределами РФ распространение в канале одного из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.
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