Против журналистки Романовой* возбудили дело об уклонении от иноагентства

Правоохранители установили, что Романова*, которую уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента, продолжила за пределами РФ распространение в канале одного из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.