В Чувашии готовы уже 340 объектов в рамках "НИМЕ – народного бюджета"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Из 1833 инвестпроектов на общую сумму 5 миллиардов рублей, запланированных к реализации в этом году в рамках программы главы Чувашии "НИМЕ – народный бюджет", 340 уже готовы, сообщает пресс-служба правительства республики.

Промежуточные итоги реализации программы, которая осуществляется при поддержке проекта "Российское село", обсудили на заседании правительства Чувашии под председательством премьер-министра Сергея Артамонова

Как сообщалось на заседании, на сельских территориях завершены работы на 326 объектах. В числе лидеров по темпам сдачи – Ядринский, Янтиковский, Вурнарский и Порецкий муниципальные округа. В городах динамика также остается высокой: на данный момент заключены контракты на реализацию 237 городских проектов, из которых 17 полностью завершены. Наибольшее количество готовых объектов находятся в Алатыре (5 проектов) и Чебоксарах (4 проекта). По три объекта сданы в Шумерле и Новочебоксарске, два — в Канаше.

Артамонов поручил ускорить работу по контрактации проектов и напомнил, что глава Чувашии Олег Николаев неоднократно обращал внимание на необходимость своевременного выполнения программы. Он отметил, что с 2017 года в республике реализовано порядка 8 тысяч инициативных проектов, и случаев, когда проект оставался незавершенным по организационным причинам, не было.