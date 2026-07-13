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В Чувашии готовы уже 340 объектов в рамках "НИМЕ – народного бюджета" - РИА Новости, 13.07.2026
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17:50 13.07.2026
В Чувашии готовы уже 340 объектов в рамках "НИМЕ – народного бюджета"

В Чувашии реализуются 1833 инвестпроекта по программе "НИМЕ – народный бюджет"

© Фото : Пресс-служба правительства Чувашской республикиВ Чувашии готовы уже 340 объектов в рамках "НИМЕ – народного бюджета"
В Чувашии готовы уже 340 объектов в рамках НИМЕ – народного бюджета - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Чувашской республики
В Чувашии готовы уже 340 объектов в рамках "НИМЕ – народного бюджета"
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Из 1833 инвестпроектов на общую сумму 5 миллиардов рублей, запланированных к реализации в этом году в рамках программы главы Чувашии "НИМЕ – народный бюджет", 340 уже готовы, сообщает пресс-служба правительства республики.
Промежуточные итоги реализации программы, которая осуществляется при поддержке проекта "Российское село", обсудили на заседании правительства Чувашии под председательством премьер-министра Сергея Артамонова.
Как сообщалось на заседании, на сельских территориях завершены работы на 326 объектах. В числе лидеров по темпам сдачи – Ядринский, Янтиковский, Вурнарский и Порецкий муниципальные округа. В городах динамика также остается высокой: на данный момент заключены контракты на реализацию 237 городских проектов, из которых 17 полностью завершены. Наибольшее количество готовых объектов находятся в Алатыре (5 проектов) и Чебоксарах (4 проекта). По три объекта сданы в Шумерле и Новочебоксарске, два — в Канаше.
Артамонов поручил ускорить работу по контрактации проектов и напомнил, что глава Чувашии Олег Николаев неоднократно обращал внимание на необходимость своевременного выполнения программы. Он отметил, что с 2017 года в республике реализовано порядка 8 тысяч инициативных проектов, и случаев, когда проект оставался незавершенным по организационным причинам, не было.
В пресс-службе добавили, что параллельно в Чувашии началась подготовка к конкурсному отбору на 2027 год. Подготовка документов для направления заявок продлится до 15 августа. В этот же период во всех муниципалитетах пройдут встречи с жителями, сбор подписей и обсуждение новых инициатив. Муниципальные комиссии оценят поступившие заявки на соответствие установленным критериям до 1 сентября 2026 года, а финальное онлайн-голосование жителей за лучшие проекты пройдет на портале "Чувашия онлайн" с 18 сентября по 2 октября.
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