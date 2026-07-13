Как прошел десятый Фестиваль новой прозы "БеспринцЫпные чтения"

В Центре современного искусства "Винзавод" 11 и 12 июля состоялся Фестиваль короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения". В этом году проект прошел на новой площадке, объединив актеров, писателей, финалистов литературного конкурса и сотни зрителей. Как рассказы победителей конкурса впервые прозвучали в исполнении ведущих артистов театра и кино – в фотоленте.
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"В этом году на конкурс поступили 1 827 заявок от авторов и чтецов со всей России
В этом году на конкурс поступили 1 827 заявок от авторов и чтецов со всей России
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Игорь Верник прочитал рассказ Любови Кулеминой "Мамин никто"
Игорь Верник прочитал рассказ Любови Кулеминой "Мамин никто"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Дарья Мороз представила произведение Галины Тушенцовой "Когнитивные искажения"
Дарья Мороз представила произведение Галины Тушенцовой "Когнитивные искажения"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Дмитрий Чеботарев прочитал "80 секунд полета" Татьяны Сейранян, "Ниша Иваныча" Валерии Тарасовой и "Корни" Леси Орбак
Дмитрий Чеботарев прочитал "80 секунд полета" Татьяны Сейранян, "Ниша Иваныча" Валерии Тарасовой и "Корни" Леси Орбак
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Петр Лидов представил рассказ "Борины рассказы"
Петр Лидов представил рассказ "Борины рассказы"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Александр Маленков представил произведения "Любовь и бедность" и "Не зря красилась"
Александр Маленков представил произведения "Любовь и бедность" и "Не зря красилась"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Илья Тилькин выступил как автор и чтец с литературными сценариями "Welcome" и "Вальс"
Илья Тилькин выступил как автор и чтец с литературными сценариями "Welcome" и "Вальс"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Антон Косточкин прочитал пост отельера Юниса Теймурханлы "Звездный чебурек" и рассказ "Этюд шиномонтажно-бордельный" Александра Цыпкина
Антон Косточкин прочитал пост отельера Юниса Теймурханлы "Звездный чебурек" и рассказ "Этюд шиномонтажно-бордельный" Александра Цыпкина
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Вадим Норштейн представил рассказ Александра Маленкова "Маленькая кухня"
Вадим Норштейн представил рассказ Александра Маленкова "Маленькая кухня"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Андрей Максимов прочитал рассказ Анны Миллер "Колесо"
Андрей Максимов прочитал рассказ Анны Миллер "Колесо"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Роман Емельянов прочитал свой рассказ “Судьба артиста”
Роман Емельянов прочитал свой рассказ “Судьба артиста”
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Александр Снегирев познакомил зрителей со своим новым рассказом "Ты у меня доедешь"
Александр Снегирев познакомил зрителей со своим новым рассказом "Ты у меня доедешь"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Премьера диалога из будущего театрального проекта Константина Хабенского и Александра Цыпкина
Премьера диалога из будущего театрального проекта Константина Хабенского и Александра Цыпкина
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"Александра Ребенок прочитала "Котики" Александра Бессонова и рассказ Ирины Тархановой "Мама, давай его оставим"
Александра Ребенок прочитала "Котики" Александра Бессонова и рассказ Ирины Тархановой "Мама, давай его оставим"
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
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