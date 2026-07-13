Как прошел десятый Фестиваль новой прозы "БеспринцЫпные чтения"

В Центре современного искусства "Винзавод" 11 и 12 июля состоялся Фестиваль короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения". В этом году проект прошел на новой площадке, объединив актеров, писателей, финалистов литературного конкурса и сотни зрителей. Как рассказы победителей конкурса впервые прозвучали в исполнении ведущих артистов театра и кино – в фотоленте.