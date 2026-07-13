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Родных пропавших без вести бойцов предупредили о мошенниках - РИА Новости, 13.07.2026
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02:10 13.07.2026 (обновлено: 02:11 13.07.2026)
Родных пропавших без вести бойцов предупредили о мошенниках

Белехова: мошенники предлагают семьям пропавших бойцов якобы вернуть тела

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники звонят семьям без вести пропавших участников СВО и предлагают за определенную сумму якобы вернуть их тела.
  • Способы обмана родственников участников спецоперации быстро развиваются, существует уже огромное количество мошеннических схем.
  • Необходимо объединить усилия общественных и государственных организаций, чтобы случаев обмана участников СВО и членов их семей становилось меньше.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Злоумышленники звонят семьям без вести пропавших участников СВО и предлагают за определенную сумму якобы вернуть их тела, рассказала РИА Новости член СПЧ, руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова.
Белехова в разговоре с агентством отметила, что способы обмана родственников участников спецоперации быстро развиваются, существует уже огромнейшее количество мошеннических схем.
"Подделывают номера, предлагают меры поддержки, делают это завуалировано, но на самом деле это мошенники... Даже предлагают привезти тело бойца семьям за определенную сумму денег, это касается пропавших без вести", - сказала член СПЧ.
Она подчеркнула, что необходимо объединить усилия общественных и государственных организаций, чтобы случаев обмана участников СВО и членов их семей становилось меньше. По ее словам, близкие военнослужащих должны знать, куда обращаться, если их родственник пропал без вести.
"Манипуляций сегодня на эту тему достаточно много", - добавила Белехова.
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