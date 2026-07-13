Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4561 человека.

Более 20 тысяч человек размещены во временных лагерях, без жилья остаются 17 907 человек.

Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1 254 афтершока.

МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4561, во временных лагерях размещены более 20 тысяч человек, следует из официальной сводки правительства, сообщил спикер ассамблеи Хорхе Родригес.

Согласно цифрам, которые опубликовал в своем Telegram-канале спикер, под завалами погибли 4561 человек, ранения получили 16 740 человек, живыми спасены 6 462 человека.

По сравнению с предыдущей официальной сводкой, число погибших увеличилось на 228 человек. Количество раненых и спасенных не изменилось.

Помощь правительства после землетрясения была оказана 128 324 семьям. В стране развернуты 107 временных лагерей, в которых находятся 20 231 человек. Без жилья по-прежнему остаются 17 907 человек.

По официальным данным, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, было зарегистрировано 1 254 афтершока.