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Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось - РИА Новости, 13.07.2026
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23:27 13.07.2026
Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4561

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4561 человека.
  • Более 20 тысяч человек размещены во временных лагерях, без жилья остаются 17 907 человек.
  • Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1 254 афтершока.
МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4561, во временных лагерях размещены более 20 тысяч человек, следует из официальной сводки правительства, сообщил спикер ассамблеи Хорхе Родригес.
Согласно цифрам, которые опубликовал в своем Telegram-канале спикер, под завалами погибли 4561 человек, ранения получили 16 740 человек, живыми спасены 6 462 человека.
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По сравнению с предыдущей официальной сводкой, число погибших увеличилось на 228 человек. Количество раненых и спасенных не изменилось.
Помощь правительства после землетрясения была оказана 128 324 семьям. В стране развернуты 107 временных лагерей, в которых находятся 20 231 человек. Без жилья по-прежнему остаются 17 907 человек.
По официальным данным, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, было зарегистрировано 1 254 афтершока.
В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 30 989 сотрудников экстренных служб, 30 692 добровольца и 2 471 иностранный спасатель.
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