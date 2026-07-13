ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Черноморска

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Армия России в ходе ночных ударов в числе прочего в украинском порту "Черноморск" поразила резервуары с горюче-смазочными материалами, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками, сообщило Минобороны РФ.

"В результате ударов в порту "Черноморск" "поражены... резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками", - отмечается в сообщении.