ВС России поразили два парома и контейнеровоз в порту "Черноморск"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту Черноморск Одесской области поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ.
- Также поражено коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ночным ударом в порту Черноморск Одесской области Украины поражены два морских парома и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, сообщило Минобороны России.
Военное ведомство в понедельник сообщило, что ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В порту Черноморск поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также килекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)", - говорится в сообщении.
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