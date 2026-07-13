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США впервые использовали ударные морские БПЛА при ударах по Ирану - РИА Новости, 13.07.2026
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05:51 13.07.2026 (обновлено: 05:52 13.07.2026)
США впервые использовали ударные морские БПЛА при ударах по Ирану

CENTCOM: ВС США впервые использовали ударные морские БПЛА при ударах по Ирану

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удары по целям в Иране.
  • В рамках этих ударов США впервые использовали ударные морские беспилотники.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США впервые использовали ударные морские беспилотники в рамках последней волны ударов по целям Ирана, заявило американское Центральное командование.
"Силы Центрального командования нанесли удары… используя военные самолеты США, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые ударные морские беспилотники", - говорится в сообщении.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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