США впервые использовали ударные морские БПЛА при ударах по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удары по целям в Иране.
- В рамках этих ударов США впервые использовали ударные морские беспилотники.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США впервые использовали ударные морские беспилотники в рамках последней волны ударов по целям Ирана, заявило американское Центральное командование.
"Силы Центрального командования нанесли удары… используя военные самолеты США, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые ударные морские беспилотники", - говорится в сообщении.