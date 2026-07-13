ВС США поразили радары и системы ПВО в Иране, утверждает CENTCOM

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе завершившейся волны ударов по целям в Иране США поразили системы ПВО.
- Среди пораженных объектов в Иране — радары, хранилища ракет и беспилотников.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США в ходе завершившейся волны ударов по целям в Иране поразили в том числе системы ПВО, радары, хранилища ракет и беспилотников, говорится в заявлении американского Центрального командования.
"Силы Центрального командования нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам", - указано в сообщении.