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ВС США поразили радары и системы ПВО в Иране, утверждает CENTCOM - РИА Новости, 13.07.2026
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05:46 13.07.2026 (обновлено: 05:53 13.07.2026)
ВС США поразили радары и системы ПВО в Иране, утверждает CENTCOM

CENTCOM: ВС США поразили радары, системы ПВО и хранилища БПЛА в Иране

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе завершившейся волны ударов по целям в Иране США поразили системы ПВО.
  • Среди пораженных объектов в Иране — радары, хранилища ракет и беспилотников.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США в ходе завершившейся волны ударов по целям в Иране поразили в том числе системы ПВО, радары, хранилища ракет и беспилотников, говорится в заявлении американского Центрального командования.
"Силы Центрального командования нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам", - указано в сообщении.
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