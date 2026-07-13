В приморской бухте Муравьиная обрушился пирс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Приморья проводит проверку по факту обрушения пирса в бухте Муравьиная в городе Артеме.
- Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние и безопасную эксплуатацию пирса.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура Приморья сообщила, что проводит проверку по факту обрушения пирса в бухте Муравьиная в городе Артеме.
"Прокуратура организовала проверку по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в Артеме. Прокуратура даст принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию мостового гидротехнического сооружения", - говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.