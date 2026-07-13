Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что британские политики перекладывают вину на Россию, избегая ответственности за миграционный кризис.
- По его мнению, антироссийская пропаганда позволяет британским политикам не признавать собственные ошибки.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Британские политики предпочитают перекладывать всю вину на Россию вместо того, чтобы взять ответственность за миграционный кризис в стране, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х.
"Антироссийская пропаганда стала удобным способом избежать ответственности для британских политиков. Вместо того чтобы признать собственные ошибки, они, похоже, стремятся свалить почти все проблемы общества на заговор Путина", — написал он.
Дмитриев прокомментировал миграционный кризис Европе
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Так он прокомментировал статью издания I Paper, в которой Россию обвинили в якобы разжигании напряженности в миграционной сфере, чтобы спровоцировать беспорядки в Британии.
В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Тогда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя миграционный кризис в Великобритании, назвал ее падшей империей.
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