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Лондон не справляется с нагнетанием "российской угрозы", заявило посольство - РИА Новости, 13.07.2026
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18:50 13.07.2026
Лондон не справляется с нагнетанием "российской угрозы", заявило посольство

Посольство: пропаганда Британии не справляется с нагнетанием якобы угрозы России

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британия расширила список антироссийских санкций.
  • Как заявили в посольстве, новые ограничения указывают на то, что пропаганда не справляется с нагнетанием якобы угрозы со стороны Москвы.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Новые британские санкции указывают на то, что пропаганда не справляется с поставленными задачами по нагнетанию "российской угрозы", заявили в посольстве России в Великобритании.
Великобритания в понедельник расширила список антироссийских санкций.
"Нынешний набор мер указывает на то, что пропаганда в Британии и ЕС не вполне справляется с поставленными задачами по искусственному нагнетанию "российской угрозы", - говорится в комментарии российского посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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