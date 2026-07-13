Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британия расширила список антироссийских санкций.
- Как заявили в посольстве, новые ограничения указывают на то, что пропаганда не справляется с нагнетанием якобы угрозы со стороны Москвы.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Новые британские санкции указывают на то, что пропаганда не справляется с поставленными задачами по нагнетанию "российской угрозы", заявили в посольстве России в Великобритании.
Великобритания в понедельник расширила список антироссийских санкций.
"Нынешний набор мер указывает на то, что пропаганда в Британии и ЕС не вполне справляется с поставленными задачами по искусственному нагнетанию "российской угрозы", - говорится в комментарии российского посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.