Лондон не справляется с нагнетанием "российской угрозы", заявило посольство

ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Новые британские санкции указывают на то, что пропаганда не справляется с поставленными задачами по нагнетанию "российской угрозы", заявили в посольстве России в Великобритании.

"Нынешний набор мер указывает на то, что пропаганда в Британии и ЕС не вполне справляется с поставленными задачами по искусственному нагнетанию "российской угрозы", - говорится в комментарии российского посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.