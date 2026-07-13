Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото

Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

© AP Photo / Matt Dunham Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

В Британии ввели новые санкции против россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания ввела санкции против 23 россиян.

ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в числе которых девять сотрудников Telegram-канала "Рыбарь", следует из сообщения британского министерства финансов.

Как утверждается в документе, санкции введены против директора "Рыбаря" Дениса Вульфа, жены создателя канала Михаила Звинчука Валерии, а также ряда сотрудников, отвечающих за создание контента и администрирование канала. Санкции против самого Звинчука были введены в прошлом году.

Также под санкции попал Александр Минин, руководитель отдела контента Telegram-канала TEXASvsUSA, который принадлежит "Рыбарю".