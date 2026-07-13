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В Британии ввели новые санкции против россиян - РИА Новости, 13.07.2026
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12:58 13.07.2026
В Британии ввели новые санкции против россиян

Британия ввела санкции против 23 россиян

© AP Photo / Matt DunhamФлаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания ввела санкции против 23 россиян.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в числе которых девять сотрудников Telegram-канала "Рыбарь", следует из сообщения британского министерства финансов.
Как утверждается в документе, санкции введены против директора "Рыбаря" Дениса Вульфа, жены создателя канала Михаила Звинчука Валерии, а также ряда сотрудников, отвечающих за создание контента и администрирование канала. Санкции против самого Звинчука были введены в прошлом году.
Также под санкции попал Александр Минин, руководитель отдела контента Telegram-канала TEXASvsUSA, который принадлежит "Рыбарю".
Отдельным списком санкции введены против 13 россиян и одной организации за якобы нежелательную кибердеятельность.
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