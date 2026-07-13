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В Тульской области сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 13.07.2026
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10:40 13.07.2026
В Тульской области сбили еще два украинских БПЛА

Над Тульской областью сбили еще два украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ПВО
Боевое дежурство расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Тульской области сбили еще два украинских БПЛА.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Еще два украинских БПЛА сбили над территорией Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщал о трех беспилотниках, уничтоженных над территорией региона за ночь.
"Еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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