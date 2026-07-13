В Тульской области сбили еще два украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области сбили еще два украинских БПЛА.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Еще два украинских БПЛА сбили над территорией Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщал о трех беспилотниках, уничтоженных над территорией региона за ночь.
"Еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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