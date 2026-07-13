В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью над Тульской областью уничтожены три украинских БПЛА.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Три украинских БПЛА уничтожены минувшей ночью над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"За прошедшую ночь еще три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".