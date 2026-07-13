Краткий пересказ от РИА ИИ Более 350 БПЛА летели в сторону Московского региона с 20:30.

Большая часть беспилотников была уничтожена на дальних подступах, 50 сбиты на подлете к Москве.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ПВО ликвидировала с 20:30 более 350 БПЛА, летевших в сторону Московского региона, большая часть была уничтожена на дальних подступах, 50 сбиты на подлете к Москве, сообщил в канале на платформе " ПВО ликвидировала с 20:30 более 350 БПЛА, летевших в сторону Московского региона, большая часть была уничтожена на дальних подступах, 50 сбиты на подлете к Москве, сообщил в канале на платформе " Макс " мэр столицы Сергей Собянин.

« "С 20.30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Пятьдесят БПЛА уничтожено на подлете к Москве", — написал Собянин

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три человека погибли в подмосковной Истре при падении БПЛА, еще трое пострадали, загорелись пять частных домов.

Кроме того, в подмосковном Солнечногорске БПЛА попал в многоэтажный дом, пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания.

В деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.

Всего, по словам Воробьева, ПВО за ночь сбила в Подмосковье 81 беспилотник.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.