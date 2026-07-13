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ПВО с вечера сбила 350 БПЛА, летевших в сторону Москвы - РИА Новости, 13.07.2026
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07:36 13.07.2026 (обновлено: 07:49 13.07.2026)
ПВО с вечера сбила 350 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Собянин: ПВО с вечера сбила 350 БПЛА, летевших в сторону Москвы

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 350 БПЛА летели в сторону Московского региона с 20:30.
  • Большая часть беспилотников была уничтожена на дальних подступах, 50 сбиты на подлете к Москве.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ПВО ликвидировала с 20:30 более 350 БПЛА, летевших в сторону Московского региона, большая часть была уничтожена на дальних подступах, 50 сбиты на подлете к Москве, сообщил в канале на платформе "Макс" мэр столицы Сергей Собянин.
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"С 20.30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Пятьдесят БПЛА уничтожено на подлете к Москве", — написал Собянин.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три человека погибли в подмосковной Истре при падении БПЛА, еще трое пострадали, загорелись пять частных домов.
Кроме того, в подмосковном Солнечногорске БПЛА попал в многоэтажный дом, пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания.
В деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, никто не пострадал.
Всего, по словам Воробьева, ПВО за ночь сбила в Подмосковье 81 беспилотник.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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