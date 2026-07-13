СК возбудил дело о теракте после атаки украинских БПЛА в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Московской области произошла массированная атака украинских БПЛА на гражданские объекты.
- В результате атаки в поселке Пионерский в Истре разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли; в Солнечногорске поврежден многоквартирный дом, также ущерб нанесен гражданским объектам в Можайском районе.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские боевики атаковали несколько районов Московской области с помощью беспилотников. В поселке Пионерский в Истре разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. В Солнечногорске поврежден многоквартирный дом, также ущерб нанесен гражданским объектам в Можайском районе.
"Действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка", - добавили в СК.