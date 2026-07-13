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СК возбудил дело о теракте после атаки украинских БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2026
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СК возбудил дело о теракте после атаки украинских БПЛА в Подмосковье

Дело о теракте возбудили после атаки БПЛА на гражданские объекты в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области произошла массированная атака украинских БПЛА на гражданские объекты.
  • В результате атаки в поселке Пионерский в Истре разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли; в Солнечногорске поврежден многоквартирный дом, также ущерб нанесен гражданским объектам в Можайском районе.
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские боевики атаковали несколько районов Московской области с помощью беспилотников. В поселке Пионерский в Истре разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. В Солнечногорске поврежден многоквартирный дом, также ущерб нанесен гражданским объектам в Можайском районе.
"Действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка", - добавили в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ПионерскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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