Боец рассказал о многоуровневой системе для уничтожения дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Создана многоуровневая система обнаружения и противодействия для борьбы с беспилотниками ВСУ.
- Слаженные действия расчетов ПВО, операторов FPV-дронов и мобильных огневых групп позволяют контролировать воздушное пространство и уничтожать БПЛА противника.
- За прошедшую неделю военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили более 30 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ.
БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Многоуровневая система обнаружения и противодействия, включающая станции разведки, посты воздушного наблюдения и данные от других подразделений, создана для борьбы с беспилотниками ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным Купол.
"Для уничтожения дронов противника создана целая система обнаружения и противодействия. Используем различные станции разведки, посты воздушного наблюдения и информацию от различных подразделений", - сказал военный.
По его данным, слаженные действия расчетов ПВО, операторов FPV-дронов и мобильных огневых групп позволяют держать под контролем воздушное пространство и оперативно уничтожать БПЛА противника. Особое внимание уделяется тяжелым коптерам R-18, которые ВСУ используют для ударов по позициям и доставки боеприпасов на передовую.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 30 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ за прошедшую неделю", - добавил Купол.
Уничтожение этих дронов, подчеркнул командир, нарушает логистику и подрывает моральный дух боевиков ВСУ.