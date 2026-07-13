Боец рассказал о многоуровневой системе для уничтожения дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Многоуровневая система обнаружения и противодействия, включающая станции разведки, посты воздушного наблюдения и данные от других подразделений, создана для борьбы с беспилотниками ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным Купол.