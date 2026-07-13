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США возобновят блокаду иранских портов и прибрежных зон ночью 14 июля - РИА Новости, 13.07.2026
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21:47 13.07.2026
США возобновят блокаду иранских портов и прибрежных зон ночью 14 июля

США заявили, что возобновят блокаду портов и прибрежных зон Ирана завтра в 23:00

© AP Photo / Jon GambrellВоеннослужащий ВМС США
Военнослужащий ВМС США - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Военнослужащий ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блокада всех иранских портов и прибрежных зон военными США возобновится 14 июля.
  • Начало морской блокады запланировано на 23:00 мск 14 июля.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Блокада всех иранских портов и прибрежных зон военными США возобновится в 23.00 мск 14 июля, сообщил Объединенный центр морской информации.
«

"Морская блокада всех иранских портов и прибрежных зон начнется 14 июля 2026 года в 20.00 по всемирному координированному времени (Z) (23.00 мск – ред.)", - говорится в сообщении.

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