В Калужской области уничтожили шесть украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области уничтожены шесть украинских БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Шесть украинских БПЛА уничтожены в течение дня в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на местах работают оперативные группы.
"По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - сообщил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18