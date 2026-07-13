ПВО уничтожила три летевших на Москву беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА, летевшие на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уничтожены три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевшие на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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