Над Орловской областью уничтожили четыре украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Орловской областью ликвидированы четыре украинских беспилотника за минувшие сутки.
- Пострадавших и повреждений нет.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника ликвидированы над Орловской областью за минувшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«
"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал Клычков в своем канале на платформе "Макс".
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18