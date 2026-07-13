Над Тульской областью уничтожили еще пять украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области сбиты еще пять украинских БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
- По предварительной информации, пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Еще пять украинских БПЛА сбиты над территорией Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщал, что над территорией региона уничтожены семь беспилотников: три из них ночью, два утром в понедельник и еще два днем.
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"Еще пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что по предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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