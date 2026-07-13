Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

В Курской области сбили более 90 украинских беспилотников за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Над Курской областью сбили свыше 90 украинских беспилотников за сутки.

ВСУ также 110 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.

Есть пострадавшая, несколько зданий получили повреждения.

КУРСК, 13 июл - РИА Новости. Свыше 90 украинских беспилотников сбито за прошедшие сутки над Курской областью, 110 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 12 июля до 9.00 13 июля сбито 93 вражеских беспилотника (из них 15 — самолетного типа). Сто десять раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в городе Рыльске пострадала 41-летняя женщина. Полностью сгорел частный дом, еще у одного поврежден фасад, посечено осколками ограждение", - уточнил он.

По информации губернатора, в деревне Свобода Рыльского района повреждены кровля, потолок и пол дома, в селе Дурово повреждено остекление дома, крыша гаража.