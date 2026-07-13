Beeline Cloud и AUXO развернули ERP-систему для производителя фототехники

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Beeline Cloud и ИТ-интегратор AUXO завершили масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры российского подразделения международного вендора, выпускающего высокотехнологичное оптическое оборудование и системы обработки изображений, сообщает пресс-служба оператора.

Компании удалось полностью отказаться от зарубежной системы SAP и бесшовно перенести все ключевые процессы на отечественную платформу "1С:ERP Управление предприятием 2" в защищенном облаке.

В пресс-службе отметили, что перед проектной командой стояла сложная задача — не просто импортозаместить учетную систему, а выстроить независимую цифровую среду, которая сохранит привычную для международного бизнеса глубину аналитики. Локальному офису требовалось автоматизировать оперативный, регламентированный и налоговый учет по российским стандартам, сохранив при этом параллельную отчетность по правилам US GAAP. При этом бизнес-процессы компании не могли быть остановлены ни на день.

Специалисты AUXO провели комплексное обследование и спроектировали целевую архитектуру решения. Был перенесен огромный массив данных из SAP: от актуальных остатков и текущих оборотов до трехлетнего исторического архива документов. Проект позволил оптимизировать внутренние ресурсы: теперь первичные операции регистрируются сотрудниками прямо на складах и в профильных подразделениях, а бухгалтерия сфокусировалась на контрольных функциях. Новая система также взяла на себя управление закупками, казначейством, сложной логистикой ВЭД и обязательную маркировку товаров в системе "Честный знак".

"Проекты такого уровня — это всегда больше, чем просто замена софта. Переход с SAP на 1С требует ювелирной точности, ведь бизнес не может поставить свои операции на паузу. Здесь критически важна синергия: глубокая методологическая экспертиза коллег из AUXO помогла правильно настроить сквозные процессы под требования клиента, а наше облако обеспечило для этой ИТ-архитектуры надежный фундамент", — приводит пресс-служба слова директора по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолия Бибикова.

Он добавил, что Beeline Cloud предоставил масштабируемые ресурсы, которые гарантируют быструю работу новой ERP-системы даже при обработке тяжелых исторических архивов. Этот кейс доказывает, что крупный международный бизнес может уверенно трансформировать ИТ-ландшафт, сохраняя привычную эффективность процессов в любых внешних условиях.

"Мы провели полное обследование, спроектировали архитектуру и обеспечили бесшовный перенос данных из SAP в 1С:ERP — от остатков до трехлетнего архива — без остановки бизнеса клиента. Новая система дала компании параллельный учет по РСБУ и US GAAP, автоматизацию ВЭД и интеграцию с "Честным знаком". Это подтверждает: крупный международный бизнес в России может эффективно работать на отечественных решениях", — указал генеральный директор AUXO Алексей Декало.

ERP-система (Enterprise Resource Planning, "планирование ресурсов предприятия") — это комплексная программная платформа, которая объединяет ключевые бизнес-процессы компании в единую информационную среду.

SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing, "системы, приложения и продукты для обработки данных") — это программное обеспечение, которое помогает компаниям управлять всеми бизнес-процессами в одном месте.