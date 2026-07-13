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Главы "Роскосмоса" и НАСА встретились на Байконуре - РИА Новости, 13.07.2026
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Наука
 
17:43 13.07.2026
Главы "Роскосмоса" и НАСА встретились на Байконуре

Главы "Роскосмоса" и НАСА Баканов и Айзекман встретились на Байконуре

© Роскосмос/MAXГлавы "Роскосмоса" и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре
Главы Роскосмоса и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Роскосмос/MAX
Главы "Роскосмоса" и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы «Роскосмоса» и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре.
  • Джаред Айзекман будет присутствовать на запуске корабля «Союз МС-29», также ожидается еще одна встреча Баканова с ним.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главы "Роскосмоса" и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре, сообщил "Роскосмос".
Госкорпорация опубликовала на платформе "Макс" видеоролик, где руководители "Роскосмоса" и НАСА идут на госкомиссию по утверждению экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-29".
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Как отметили в "Роскосмосе", Айзекман будет присутствовать на запуске корабля "Союз МС-29", также ожидается еще одна встреча Баканова с ним. Визит Айзекмана стал первым за восемь лет посещением руководителем НАСА космодрома Байконур, уточнили в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что Айзекман прибыл на Байконур.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.
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