Главы "Роскосмоса" и НАСА встретились на Байконуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы «Роскосмоса» и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре.
- Джаред Айзекман будет присутствовать на запуске корабля «Союз МС-29», также ожидается еще одна встреча Баканова с ним.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главы "Роскосмоса" и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре, сообщил "Роскосмос".
Госкорпорация опубликовала на платформе "Макс" видеоролик, где руководители "Роскосмоса" и НАСА идут на госкомиссию по утверждению экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-29".
Как отметили в "Роскосмосе", Айзекман будет присутствовать на запуске корабля "Союз МС-29", также ожидается еще одна встреча Баканова с ним. Визит Айзекмана стал первым за восемь лет посещением руководителем НАСА космодрома Байконур, уточнили в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что Айзекман прибыл на Байконур.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.