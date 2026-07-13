Банки попросили Минцифры скорректировать проект об уведомлениях через смс

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские банки просят Минцифры скорректировать проект постановления о уведомлении абонентов о массовых вызовах через SMS.

Проект в текущем виде создает риски необоснованных блокировок звонков и затяжного восстановления возможности их осуществления.

НСФР предлагает сократить объем уведомления, чтобы в нем была только информация об инициаторе вызова и категории массового вызова.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские банки считают, что уведомление россиян о массовых вызовах через смс может привести к необоснованным блокировкам звонков, просят Минцифры скорректировать соответствующую инициативу, следует из материалов Национального совета финансового рынка (НСФР), с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о проекте постановления правительства РФ "Об утверждении правил уведомления абонента об основаниях, послуживших поводом для осуществления массовых и (или) автоматических телефонных вызовов".

Согласно проекту, предлагается установить обязанность заказчика вызова обеспечить уведомление вызываемого абонента – посредством направления оператором связи по договору с заказчиком абоненту одного или нескольких коротких текстовых сообщений (смс), либо иным способом, определяемым оператором связи с учетом технической возможности.

"Специалисты НСФР совместно с участниками финансового рынка рассмотрели проект и предлагают доработать его с учетом консолидированных предложений финансовых организаций, изложенных в прилагаемом заключении НСФР", – говорится в письме НСФР главе Минцифры Максуту Шадаеву

НСФР, в частности, считает, что проект в текущем виде создает "существенные риски для заказчиков вызовов, когда, по сути, любая жалоба недовольного абонента может стать основанием для блокировки звонков заказчика на стороне оператора даже без реальной проверки фактов, а восстановление возможности осуществлять звонки будет затяжным и сложным".

Также в НСФР считают избыточный объем информации в уведомлении, которое призвано всего лишь предуведомить абонента о совершаемом вызове.

Кроме того, согласно проекту, способ уведомления определяет не заказчик, а оператор связи, и столь большой объем информации в уведомлении приведет к увеличению транзакционных расходов заказчиков, указали в НСФР. Это, в свою очередь, повлияет на стоимость услуг заказчиков вызовов, предостерегли в НСФР.