Рейтинг@Mail.ru
Банки попросили Минцифры скорректировать проект об уведомлениях через смс - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 13.07.2026
Банки попросили Минцифры скорректировать проект об уведомлениях через смс

Банки просят Минцифры скорректировать проект об уведомлении о вызовах через смс

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские банки просят Минцифры скорректировать проект постановления о уведомлении абонентов о массовых вызовах через SMS.
  • Проект в текущем виде создает риски необоснованных блокировок звонков и затяжного восстановления возможности их осуществления.
  • НСФР предлагает сократить объем уведомления, чтобы в нем была только информация об инициаторе вызова и категории массового вызова.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские банки считают, что уведомление россиян о массовых вызовах через смс может привести к необоснованным блокировкам звонков, просят Минцифры скорректировать соответствующую инициативу, следует из материалов Национального совета финансового рынка (НСФР), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о проекте постановления правительства РФ "Об утверждении правил уведомления абонента об основаниях, послуживших поводом для осуществления массовых и (или) автоматических телефонных вызовов".
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Мошенники стали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга
30 апреля, 04:45
Согласно проекту, предлагается установить обязанность заказчика вызова обеспечить уведомление вызываемого абонента – посредством направления оператором связи по договору с заказчиком абоненту одного или нескольких коротких текстовых сообщений (смс), либо иным способом, определяемым оператором связи с учетом технической возможности.
"Специалисты НСФР совместно с участниками финансового рынка рассмотрели проект и предлагают доработать его с учетом консолидированных предложений финансовых организаций, изложенных в прилагаемом заключении НСФР", – говорится в письме НСФР главе Минцифры Максуту Шадаеву.
НСФР, в частности, считает, что проект в текущем виде создает "существенные риски для заказчиков вызовов, когда, по сути, любая жалоба недовольного абонента может стать основанием для блокировки звонков заказчика на стороне оператора даже без реальной проверки фактов, а восстановление возможности осуществлять звонки будет затяжным и сложным".
Также в НСФР считают избыточный объем информации в уведомлении, которое призвано всего лишь предуведомить абонента о совершаемом вызове.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Эксперт рассказал, что делать, если звонят с незнакомого номера
10 июля, 02:50
Кроме того, согласно проекту, способ уведомления определяет не заказчик, а оператор связи, и столь большой объем информации в уведомлении приведет к увеличению транзакционных расходов заказчиков, указали в НСФР. Это, в свою очередь, повлияет на стоимость услуг заказчиков вызовов, предостерегли в НСФР.
НСФР предлагает "радикально сократить объем уведомления, чтобы в нем содержалась только информация об инициаторе вызова, а также о категории массового вызова, указанной в договоре".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников
27 января, 05:54
 
РоссияМаксут ШадаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала